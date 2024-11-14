Vatandaş isyan etti! Buca’da grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

"İZMİR GİBİ BİR ŞEHİRDE BU OLMAMALI"

İnkılap Mahallesi sakinlerinden Senem Işık, "O kadar kötü durumdayız ki. Çok iğrenç bir hal. Her yer pislik içerisinde. Çocuklarımız var. Diğer mahalleler de aynı şekilde. Biz bu durumdan bıktık. Sürekli böyle. Çöpler alınmıyor, yerlere atılıyor. Camları açamıyoruz, evlerimizi havalandıramıyoruz. İzmir gibi bir şehirde bu olmamalı" diye konuştu.



"ETRAF PİSLİK DOLU"

Seniha Uysal ise "Hijyen açısından çok kötü. Mikrop dolu. İşçiler grev yapıyorlar, onların da hakları var. Fakat kötü koku oluyor, rahatsız oluyoruz. Sıcak hava olsa daha da kötü olacak. Belediyenin önlem alması gerekiyor" açıklamalarında bulundu. Bir başka mahalle sakini Yahya Recai de "Ben yetişkinim ama küçük çocuklar var. Etraf pislik dolu. Hoş bir görüntü değil. Mahalle komple çöp yığını dolu" dedi.