Vatandaşın kâbusu Asya kaplan sivrisineği

Türkiye yaz dönemine Asya kaplan sivrisineği kâbusuyla girdi. Artan sıcaklarla birlikte gelen sivrisinek istilası, başta İstanbul olmak üzere pekçok kentte vatandaşı canından bezdirdi. Çocuklar başta olmak üzere binlerce kişide kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma, su balonu gibi şikâyetler başgösterdi. Acil servisler ile enfeksiyon klinikleri çok sayıda vatandaşa müdahale etti.İstanbul'da en çok sivrisinek görülen ilçeler şöyle: Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Ümraniye... Belediye ekipleri sivrisineklerin üreyebileceği, larvalarını bırakabileceği hemen tüm noktalara, su birikintilerine müdahale ediyor ancak çalışmalar yeterli olmuyor. Asya kaplan sivrisineği olarak adlandırılan sivrisinek nedeniyle geceleri uyuyamaz hale gelen vatandaş, ilaçlamanın geç yapıldığını belirterek belediyelere karşı tepkili.Yenibosna'da yaşıyorum.Akşam sivrisinek yoğunluğuve ısırığından yatamıyorum.Her akşam kanımızıemip yara yapıp gidiyorlar.Kaşınmaktan uyuyamıyoruz.İlaçlamayapıldığında bu kadar sivrisinekolmuyordu. Şimdi ilaçlamayok. Su birikintilerinde ve nemlibölgelerde ürüyorlar. Her geceziyaret edip, sokup gidiyorlar.Hem sıcak havahem sivrisinek bizi canımızdan bezdirdi.Uykumuz kaçtı. Sadece sokmuyor, ısırıpparça et alıp gidiyorlar.Geceleri sivrisinek ısırığındanuyku bize haram oldu. Kaşınmaktan yatamıyoruz.Arnavutköy BoyalıkMahallesi'nde Asya kaplan sivrisineği var.Çocuklar etkileniyor ve ateşleniyor. İlaçlamahaftada 1 yapılıyor. Her gün yapılmalı.Silivri Selimpaşa'daoturuyoruz. Hiç rahatımız yok. İBB'yebildirdiğim halde yeterli çalışmayok. Sinekler resmen saldırıyor.Acilen bir çözüm bulunmalı.Sivrisinekler göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, eski otomobil lastikleri, foseptikler, açık bırakılan rögarlar, kedi-köpek su tasları, ağzı açık bırakılan variller, süs veya bahçe havuzlarında ürüyorlar.Uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşı vatandaşları uyardı:Özellikle Afrika'dan gelen gemiler aracılığıyla ülkemize ulaşan sivrisinekler hem gece hem gündüz besleniyor. Diğer sivrisinek türlerinin aksine temiz sulara da yumurta bırakabilmeleri nedeniyle hızlıca çoğalıyorlar. Sineklerin taşıdığı enfeksiyonlar 3 ila 7 gün sonra ortaya çıkıyor. Sinek kovucular kullanılmalı. İlaçlı cibinlikle uyunmalı. Sivrisineklerin bulunduğu ortam ilaçlanıp kurutulmalı.Kapılara, pencereye sineklik takılmalı. Vücuda sıkılan sinek kovucuları önermiyorum. Ailelerin çocuklarını yeşillik bir alana götürdüğünde ya da dışarı çıkardığında bilekten sıkan uzun eşofman ya da uzun kıyafetler giydirilmesini öneriyorum. Ya da uzun çorap giydirilmeli. Kaşıntı önleyici kremler, mikrop kapmasın diye antibiyotikli kremler öneriyoruz.Sivrisineklerle bulaşabilecekenfeksiyon hastalıklarınakarşı mücadelede merkezi,yerel ve bireysel önlemler çokönemli. Sivrisinek ısırıkları sonrasıherhangi bir şekilde kısa süredeyüzde ve gözde şişme, solunumsıkıntısı olursa en yakın sağlıkkurumuna başvurulmalı.