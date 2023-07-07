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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Vatandaşın kâbusu Asya kaplan sivrisineği

Sıcaklarla birlikte başlayan sivrisinek, vatandaşı canından bezdirdi. Çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma gibi şikâyetlerle hastanelere koştu. Vatandaşlar ilaçlamanın yetersiz kaldığını söyledi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vatandaşın kâbusu Asya kaplan sivrisineği
Türkiye yaz dönemine Asya kaplan sivrisineği kâbusuyla girdi. Artan sıcaklarla birlikte gelen sivrisinek istilası, başta İstanbul olmak üzere pekçok kentte vatandaşı canından bezdirdi. Çocuklar başta olmak üzere binlerce kişide kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma, su balonu gibi şikâyetler başgösterdi. Acil servisler ile enfeksiyon klinikleri çok sayıda vatandaşa müdahale etti.



İstanbul'da en çok sivrisinek görülen ilçeler şöyle: Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Ümraniye... Belediye ekipleri sivrisineklerin üreyebileceği, larvalarını bırakabileceği hemen tüm noktalara, su birikintilerine müdahale ediyor ancak çalışmalar yeterli olmuyor. Asya kaplan sivrisineği olarak adlandırılan sivrisinek nedeniyle geceleri uyuyamaz hale gelen vatandaş, ilaçlamanın geç yapıldığını belirterek belediyelere karşı tepkili.



Ahmet İpek: Yenibosna'da yaşıyorum. Akşam sivrisinek yoğunluğu ve ısırığından yatamıyorum. Her akşam kanımızı emip yara yapıp gidiyorlar. Kaşınmaktan uyuyamıyoruz.
Hayri Taş: İlaçlama yapıldığında bu kadar sivrisinek olmuyordu. Şimdi ilaçlama yok. Su birikintilerinde ve nemli bölgelerde ürüyorlar. Her gece ziyaret edip, sokup gidiyorlar.



Ramazan Deniz: Hem sıcak hava hem sivrisinek bizi canımızdan bezdirdi. Uykumuz kaçtı. Sadece sokmuyor, ısırıp parça et alıp gidiyorlar.
Yaşar Deniz: Geceleri sivrisinek ısırığından uyku bize haram oldu. Kaşınmaktan yatamıyoruz.



Sadettin Öztürk: Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde Asya kaplan sivrisineği var. Çocuklar etkileniyor ve ateşleniyor. İlaçlama haftada 1 yapılıyor. Her gün yapılmalı.
Suna Taşkın: Silivri Selimpaşa'da oturuyoruz. Hiç rahatımız yok. İBB'ye bildirdiğim halde yeterli çalışma yok. Sinekler resmen saldırıyor. Acilen bir çözüm bulunmalı.



Sivrisinekler göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, eski otomobil lastikleri, foseptikler, açık bırakılan rögarlar, kedi-köpek su tasları, ağzı açık bırakılan variller, süs veya bahçe havuzlarında ürüyorlar.

YÜZDE VE GÖZDE ŞİŞMEYE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT
Uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşı vatandaşları uyardı:



Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak: Özellikle Afrika'dan gelen gemiler aracılığıyla ülkemize ulaşan sivrisinekler hem gece hem gündüz besleniyor. Diğer sivrisinek türlerinin aksine temiz sulara da yumurta bırakabilmeleri nedeniyle hızlıca çoğalıyorlar. Sineklerin taşıdığı enfeksiyonlar 3 ila 7 gün sonra ortaya çıkıyor. Sinek kovucular kullanılmalı. İlaçlı cibinlikle uyunmalı. Sivrisineklerin bulunduğu ortam ilaçlanıp kurutulmalı.



Uzman Dermatolog Dr. Selma Salman: Kapılara, pencereye sineklik takılmalı. Vücuda sıkılan sinek kovucuları önermiyorum. Ailelerin çocuklarını yeşillik bir alana götürdüğünde ya da dışarı çıkardığında bilekten sıkan uzun eşofman ya da uzun kıyafetler giydirilmesini öneriyorum. Ya da uzun çorap giydirilmeli. Kaşıntı önleyici kremler, mikrop kapmasın diye antibiyotikli kremler öneriyoruz.



Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke: Sivrisineklerle bulaşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı mücadelede merkezi, yerel ve bireysel önlemler çok önemli. Sivrisinek ısırıkları sonrası herhangi bir şekilde kısa sürede yüzde ve gözde şişme, solunum sıkıntısı olursa en yakın sağlık kurumuna başvurulmalı.

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