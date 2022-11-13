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Giriş Tarihi: 13.11.2022 21:06 Son Güncelleme: 13.11.2022 21:36

Vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş patlamanın 1 saat öncesinde İstiklal Caddesi'nde annesiyle birlikte alışveriş yaptığını söyledi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti

Alışveriş sonrası Cihangir'de bulunan evine geçtiğini söyleyen genç kadın patlama haberini duyunca şoke oldu. Evden apar topar çıkarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaş yaralılara kan ihtiyacı olduğunu düşünerek kan vermeye geldi.



KAN VERMEK İÇİN HASTANEYE GELDİ

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan duyarlı vatandaş "Eve geçtiğimizde patlama olduğunu öğrendik. Taksim eğitim araştırma hastanesine yaralalırın kaldırıldığını öğrenince kan ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için hastaneye geldim. Görevli arkadaşlar şimdilik bir ihtiyaç olmadığını söyleyince ilerleyen saatlerde tekrar gelip ihtiyaç olup olmadığını soracağım." şeklinde konuştu.

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Vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti
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