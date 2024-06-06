Veliden, okul müdürüne zincirli saldırı

Çorum'daki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan, koridorda düşerek yaralanan öğrenci Suad Daed S.'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderdi. Bu sırada okula gelen çocuğun velisi Saeed Daeh H. ve yanında bulunan F.M., kendilerine olayla ilgili bilgi veren Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk'e, zincirlerle saldırdı. Kavga sesleri üzerine diğer öğretmenlerin ve görevlilerin geldiğini fark eden şüpheliler olay yerinden kaçtı.Zincir darbeleriyle yaralanan Atılgan ve Öztürk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından olayı anlatan Atılgan, "Saldıran velinin çocuğu koridorda düştü. Ambulans çağırdık. Bir öğretmen arkadaşımızı da bindirip hastaneye gönderdik. Müdür yardımcısı arkadaş aileyi arayıp durumu bildirdi. Hastanede gerekli tetkik, tedavi yapıldı. Bu sırada yanında birisiyle odama gelen veli, küfür ve hakaret etmeye başladı. Hazırlıklı gelmiş. Cebinden kocaman ve kalın bir zincir çıkarıp saldırdı" dedi. Güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedilen saldırının görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki çekti.