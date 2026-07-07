Haberler Yaşam Haberleri Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.07.2026 19:54 Son Güncelleme: 7.07.2026 20:00

Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İHA
Vezirköprü’de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde Yağınözü ile İncesu mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 EH 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA