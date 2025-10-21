VGM BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI! 2025-2026 VGM üniversite burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman son?

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları için başvurular başladı. 21 Ekim 2025 itibarıyla başlayan VGM üniversite burs başvuruları, internet üzerinden yapılabiliyor. Binlerce öğrenci, "VGM burs başvuru ekranı nerede, başvurular ne zamana kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte adım adım VGM burs başvurusu yapma rehberi ve merak edilen tüm detaylar…
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen yükseköğrenim bursları için 2025–2026 dönemi başvuruları resmen başladı.
VGM tarafından yapılan duyuruya göre, üniversite öğrencileri için burs başvuruları 21 Ekim 2025 Salı günü başladı. Başvurular tamamen çevrim içi (online) ortamda alınıyor.
Başvuru işlemleri, VGM resmi internet sitesi üzerinden "Burs Başvuru Ekranı" aracılığıyla gerçekleştiriliyor:
Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini tamamlayabiliyor:
VGM'nin resmi web sitesi olan www.vgm.gov.tr adresine giriş yapılır.
Ana sayfada yer alan "Burs Hizmetleri" sekmesine tıklanır.
Açılan ekranda "Yükseköğrenim Burs Başvurusu" bağlantısı seçilir.
TC kimlik numarası, doğum tarihi ve anne-baba adı bilgileri girilerek başvuru formu doldurulur.
VGM, başvuru bitiş tarihini 31 Ekim olarak belirledi.
Bu durumda, 2025 yılı için VGM yükseköğrenim burs başvuruları yaklaşık 2 hafta sürecek.
Başvuru süresinin bitiminden sonra adaylar değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar VGM internet sitesi üzerinden duyurulacak.
VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili mevzuatta burs verilmeyecek öğrenciler şöyle açıklanıyor:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.
2025 yılı ocak ayı itibarıyla ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmişti.