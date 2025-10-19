VGM burs sonuçları 2025: VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

VGM ortaöğrenim burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların duyurulacağı tarihi bekliyor. Her yıl binlerce öğrenciye maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 burs sonuçlarını duyurduğunda öğrenciler sorgulama işlemini kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM Ortaöğrenim bursu başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçlarına ilişkin ise henüz resmi bir tarih duyurusu yapılmadı. Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.