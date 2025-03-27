Vicdansız hırsız Kübra Naz’ı yeniden sessizliğe mahkum etti

Adana'da doğuştan işitme engelli 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın her iki kulağına da devlet tarafından ücretsiz olarak 'implant kulak' takıldı. Biyonik kulaklarıyla seslere tepki vermeye başlayan küçük kız sağlığına kavuştu. 9 ay önce ailesiyle birlikte pazara giden minik Kübra Naz'ın biyonik kulaklığından bir tanesi hırsız tarafından çalındı. Ailenin kulaklık alçak gücü olmadığı için küçük Kübra Naz yeniden sesliğe gömüldü… Yavrusunun duyma problemi yaşadığı için sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirten anne Mine Sağın, "Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp, götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu. Şimdi bir anne olarak çocuğum duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.

DEVLET KULAKLIK TAKTI

Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın (34) çiftinin 3'üncü çocukları Kübra Naz Sağın (3), işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yıl önce Kübra Naz'ın her iki kulağına da 'implant kulak' takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz'ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi.

PAZARDA BİRİSİ ÇALINDI

Sağın ailesi, 30 Haziran 2024'te Mehmet Şahintepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz'ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Bebek arabasındaki içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadı. Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sonuç alamadı.

"VİCDANSIZ BİRİ KULAĞINDAN ALDI"

Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini belirtti. Anne Mine Sağın, Kübra Naz'ın duyma problemi yaşadığı için sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirterek, "Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp, götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYORUM"

Kızının duyması için yardım beklediğini ifade eden Sağın, "Kızım doğduğunda işitme engelli olduğunu öğrenince, dünyam başıma yıkıldı. Şimdi bir anne olarak çocuğum duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, devletimden Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMUN DUYMASINI İSTİYORUM"

Baba Mustafa Sağın ise kızının yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Hırsızlığın ardından polis merkezine gittik. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelediler. Ama sonuç çıkmadı. Sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. İstenen ücreti karşılayabilecek bir maddi gücüm yok" ifadesini kullandı.