Vicdansız pazarcı! 9 yaşındaki çocuğu iple bağladı

İstanbul'da bir semt pazarında, iddiaya göre 9 yaşlarındaki bir çocuk tezgâhlardan birinden eşofman çaldı. Bir süre sonra yeniden pazara gelen çocuk, esnaf tarafından fark edilince yakalanıp iple bağlandı. Esnaf, çalındığı öne sürülen eşofmanı geri aldıktan sonra çocuğu serbest bıraktı. Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre çocuk, pazara gelerek bir tezgâhtan eşofman aldı ve ürünü ATM'lerin arkasına sakladı. Daha sonra pazara geri dönen çocuk, ikinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla esnafın dikkatini çekti. Durumu fark eden pazarcı Ahmet Saydan, çocuğu yakalayarak iple bağladı. Saydan, çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi. Ürün geri alındıktan sonra çocuk serbest bırakıldı.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde esnafın çocuğa olayı anlattığı, çocuğun ise "Yalancılar" diyerek tepki gösterdiği anlar dikkat çekiyor. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.Pazar esnafı Ahmet Saydan yaşananları şöyle anlattı: "Geldi, eşofmanı aldı ve götürüp ATM'lerin arkasına sakladı. Sonra tekrar pazara döndü. Biz de yakaladık. 'Anadan doğma edeceğim seni' dedim. O da 'Abi, eşofman ATM'lerin orada' dedi. Gitti getirdi. Elini kolunu bağladık kaçmasın diye. Polis çağırdık ama eşofmanı geri getirince gönderdik."