Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi 3. eleme turu!

NORVEÇ LİGİ'NDE LİDER

Norveç Ligi lideri Viking, 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Eliteserien'de 18 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 39 puanla zirvede yer alıyor. Norveç Kupası'nda yarı finalde elenen takım, 6 maçta 5 galibiyet elde etti. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmayı da kazandı. Sezonda toplam 75 gol atan Viking, kalesinde 29 gol gördü. Takımı 2021'den bu yana Bjarte Lunde Aarsheim çalıştırıyor. En skorer isimler: Zlatko Tripic (9 gol) ve Peter Christiansen (8 gol).