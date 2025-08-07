Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi 3. eleme turu!

Viking – Başakşehir maçı öncesi heyecan yükseliyor! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahaya çıkacak Başakşehir, zorlu deplasmanda Viking'i yenerek play-off'a kalmayı hedefliyor. Turuncu-lacivertliler, bu turu geçerse turnuvada bir adım daha ilerleyecek. Peki, Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? İşte maçla ilgili bilgiler...
Viking ile Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Norveç'te, Viking'in ev sahipliğinde oynanacak.
Norveç Ligi lideri Viking, 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Eliteserien'de 18 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 39 puanla zirvede yer alıyor. Norveç Kupası'nda yarı finalde elenen takım, 6 maçta 5 galibiyet elde etti. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmayı da kazandı. Sezonda toplam 75 gol atan Viking, kalesinde 29 gol gördü. Takımı 2021'den bu yana Bjarte Lunde Aarsheim çalıştırıyor. En skorer isimler: Zlatko Tripic (9 gol) ve Peter Christiansen (8 gol).