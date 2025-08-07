Haberler Yaşam Haberleri Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi 3. eleme turu!
Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi 3. eleme turu!

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç’in Viking takımıyla önemli bir sınava çıkıyor. Önceki turda Bulgar temsilcisi Cherno More’yi eleyen turuncu-lacivertliler, Viking’i geçerse play-off’ta Romanya’dan Universitatea Craiova ile Slovakya’dan Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte maçın tüm bilgileri...

VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Viking ile Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Norveç'te, Viking'in ev sahipliğinde oynanacak.

VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking – Başakşehir mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, 7 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'den itibaren naklen yayınlanacak.

NORVEÇ LİGİ'NDE LİDER

Norveç Ligi lideri Viking, 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Eliteserien'de 18 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 39 puanla zirvede yer alıyor. Norveç Kupası'nda yarı finalde elenen takım, 6 maçta 5 galibiyet elde etti. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmayı da kazandı. Sezonda toplam 75 gol atan Viking, kalesinde 29 gol gördü. Takımı 2021'den bu yana Bjarte Lunde Aarsheim çalıştırıyor. En skorer isimler: Zlatko Tripic (9 gol) ve Peter Christiansen (8 gol).

