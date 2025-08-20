Villa bahçesinde bulunan cesette 3 kişi tutuklanmış! Alacak verecek yüzünden kaçırıp öldürmüşler

Olayla ilgili 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin aralarında alacak verecek meselesi olan şahsı kaçırıp öldürdükten sonra villa bahçesine gömüldüğü öne sürüldü.

OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞ

Küçükçekmece ilçesi Teyfikbey Mahallesinde 18 Haziran günü 3 şüpheli tarafından aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan kimliği belirsiz bir şahsın zorla araca bindirildiği belirlenmiş, kimlik bilgileri tespit edilen M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

VİLLA BAHÇESİNE GÖMMÜŞLER

Çalışmaların devamında; olay tarihinden itibaren kayıp olduğu tespit edilen yabacı uyruklu Nametullah S. isimli şahsın bulunmasına yönelik yapılan HTS Analizi, sokak çalışmaları ve araştırmalar neticesinde şahsın, Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesindeki M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şahıslara ait inşaat alanına gömülmüş olabileceği belirlendi.

4 METRE DERİNE GÖMMÜŞLER

Dün Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki villada gömülü olduğu bilgisi üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Başlatılan çalışma villa bahçesinde yoğunlaştı. Polis köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında cesedin yeri kısa süre sonra tespit edldi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla toprağı 4 metre kazarak cesede ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.