Villayı basıp sevgilisini öldürdü

İstanbul'da yabancı uyruklu bir adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: 54 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisi Zebiniso Dayıyarova'dan (49) ayrılmak istiyordu. Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, adamın eşkalini tespit etti. Adam Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.