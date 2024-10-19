Viyana’da tasavvuf müziği esintileri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) gitarist Alper Yakın, ayarlanabilir mikrotonal gitarla klasik Türk ve Batı müziği, tasavvuf ve Flamenko türlerinden eserlerin yer aldığı konser verdi. Viyana YEE'nin konser salonunda düzenlenen "Endülüs'ten Anadolu'ya Mikrotonal Gitar Dinletisi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, davetlilerin konserde, gitarist Yakın'ın, Türk müziği ezgilerinin ayarlanabilir mikrotonal gitar ile icrasını ve genel anlamda gitar ile yapılan müziğin özellikle Akdeniz coğrafyasındaki etkileşimlerini dinleme imkânı bulacağını söyledi.