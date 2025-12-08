Volkan Demirel neden istifa etti? Volkan Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, görevini bıraktığını duyurdu. Başkan değişikliğinin ardından gelen istifa kararı spor dünyasında "Volkan Demirel istifa mı etti?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. Peki, Volkan Demirel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...
Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Demirel'in ayrılık nedeni ise kulüpte yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yaşanan gelişmeler ve Başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından kulüpte yaşanan yönetim değişikliği oldu.
Volkan Demirel maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten.
Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkan Volkan Demirel 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
Ayrılma kararı aldığını sadece en yakın yardımcılarına söylediğini aktaran Demirel, "Yatabare'nin bile bugün haberi yoktu. Ona da sorabilirsiniz. Dün öğlen saatlerinde başkan adaylıktan çekildiği an bu kararı verdim. Mehmet başkanı dün tekrar seçime girmesi için ikna etmeye çalıştım. O da girmek istemediğini söyledi. Ben de bırakma kararı aldım." diye konuştu.
Demirel, Gençlerbirliği'nin başarılı olacağına inandığını dile getirerek, "Çok iyi bir takım var. Eksiklerimiz yok mu? Var. Eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Oyuncu bazında, hadi onu da geçtim, karakter bazında çok iyi bir kadro var. Kim gelirse gelsin bu takım bundan sonra her zaman yukarı gider. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü içeride iyi bir topluluk var." değerlendirmesinde bulundu.
Kararının net olduğunun altını çizen Volkan Demirel, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki istemeyerek ama (kararım) yüzde yüz. Benim kişiliğim, karakterim bunu yapmam gerektiğini söyledi. Yalnız bıraktığımı düşünmüyorum. Çok üzüldüler. Bunu yaşamak istemiyorum aslında, üzmek istemiyorum insanları ama ilerleyen zamanlarda daha çok üzülmektense şimdi biraz üzülürüz. Ben yarın unutulurum. Yarın buraya başka bir hoca gelir, maç kazanılır, o da unutulur. Demek istediğim bu. Ben başkana, röportaja çıkmadan önce söyledim. O da 'Gel bir görüşelim hocam.' dedi. Şimdi tesise gideceğim. Görüşeceğim tabii ki. Her şeyden önce saygı, insanların birbirlerine saygısı vardır. Saygıdan dolayı gideceğim, bir dinleyeceğim tabii ki ama kararım benim kesinlikle net. Değişmiş bir şey yok."
27 Ekim 1981'de İstanbul'da doğan Volkan Demirel, Türk teknik direktör ve kaleci mevkisinde görev yapmış eski millî futbolcu. Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğünü yapmaktaydı.
Volkan Demirel profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 2004 yılında Türkiye millî takımının formasını giymeye başlayan Demirel, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk millî takımının kalesini korudu.
2 Eylül 2019 tarihinde futbolu bırakan Volkan Demirel, 2021 yılına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Aralık 2021'de Fatih Karagümrük takımında teknik direktörlük görevine başladı. 2022'de Fatih Karagümrük'ten ayrıldı. 19 Eylül 2022 tarihinde ise Hatayspor'un teknik direktörü oldu. 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatayspor'dan istifa ettiğini açıkladı.