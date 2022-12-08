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Giriş Tarihi: 8.12.2022 14:45 Son Güncelleme: 8.12.2022 14:45

WhatsApp Anket Oluşturma Nasıl Yapılır? WhatsApp'ta Anket Nasıl Açılır ve Kapatılır?

Whatsapp anket oluşturma hizmeti son dönemde talep gören ve tercih edilen uygulamalardan biridir. Whatsapp anket özelliği nasıl kullanılır sorusu da merak edilip araştırılan konular arasındadır. Whatsapp anket nasıl yapılır diye merak ediyorsanız öncelikle güncel bir WhatsApp uygulamasına sahip olmanız gerekir. Whatsapp anket ios için de geçerlidir. Android Whatsapp anket nasıl açılır gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

WhatsApp Anket Oluşturma Nasıl Yapılır? WhatsApp’ta Anket Nasıl Açılır ve Kapatılır?

Whatsapp anket oluşturma zaman zaman ihtiyaç duyulan önemli bir hizmettir. Whatsapp anket ios ve android sürümlerin hepsinde geçerli bir uygulamadır. Whatsapp anket özelliği nasıl kullanılır araştırmanızı pratik şekilde yapmanız da mümkündür. Whatsapp anket nasıl yapılır sorusuna, WhatsApp uygulamasını kısa bir süre inceleyerek de cevap bulabilirsiniz. Android Whatsapp anket nasıl açılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Whatsapp Anket Oluşturma

Anket oluşturma, günümüzde birçok sektör alanında ve araştırma konularında ihtiyaç duyulan bir durumdur. WhatsApp da ihtiyaç duyulan bu konuya ışık tutmak kapsamında, uygulamaya anket özelliği eklemiştir. Mobil ya da web sürüm üzerindeki medya paylaşım ekranından anket oluşturabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki işlemleri yaparak işlemi pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

  • Medya paylaşım seçimini yapın.
  • Burada bulunan anket özelliğini açın.
  • Anket penceresinde soru ve cevapları yazarak "gönder" butonuna tıklayıp anketin aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

Whatsapp Anket Nasıl Yapılır?

WhatsApp anket oluşturduktan sonra anketi gönderdiğiniz kişiler bu ankete ulaşabilir ve anketin sonuçlarını girebilir. Siz de anket tamamlandıktan sonra anketin sonuçlarını görebilir ve gerekli değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Söz konusu hizmet, ders görevlerinizde, tez ve AR-GE çalışmalarınızda çok işinize yarayacaktır.

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WhatsApp Anket Oluşturma Nasıl Yapılır? WhatsApp'ta Anket Nasıl Açılır ve Kapatılır?
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