Haberler Yaşam Haberleri Yabancı basın mensuplarından Ankara kedisi Lokum'a büyük ilgi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılıyor
Giriş Tarihi: 8.07.2026 13:15 Son Güncelleme: 8.07.2026 13:33

Yabancı basın mensuplarından Ankara kedisi Lokum'a büyük ilgi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan Ankara kedisi 'Lokum', 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

DHA
Yabancı basın mensuplarından Ankara kedisi Lokum’a büyük ilgi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bakımı yapılıyor
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36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı gerçekleştirilen yaklaşık 50 kediden 'Lokum' yabancı basın mensuplarının bulunduğu kata çıkarıldı.

Ankara kedisi, sevimli hareketleri, beyaz tüyleri ve çift renkli gözleri ile yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu. 'Lokum'un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, "Kedimiz, Ankara kedisi ve yurt dışında 'Türk Ankara kedisi' olarak biliniyor. Külliyede yaşıyor ve burada Ankara'yı tanıtmak için basın mensuplarıyla tanıştırılmaya getirildi.

O hep burada yaşıyor ve bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada. Misafirlerimiz olduğu sürece burada olacak; ama sıkılınca gidecek" ifadelerini kullandı.

Ankara kedisi 'Lokum', yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu | Video

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Yabancı basın mensuplarından Ankara kedisi Lokum'a büyük ilgi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılıyor
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