'Yabancı damat' Eleni’yi 3 milyon dolandırdı: Hataylı İsmail'den Lübnanlı El Murad'a!

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine 2 Aralık günü Yunanistanlı Eleni M.(60)'den bir ihbar geldi. Eleni M.; "Bundan 1 ay kadar önce Lübnanlı El Murad ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştım. Bir süre arkadaş olduk sonra aramızda duygusal bağ oluştu. Kendisine 60 bin Euro paramın olduğunu ve bunu dolara çevirmek istediğimi söyledim. Benim tanıdıklarım var komisyon olmadan hallederim dedi. Bana 70 bin dolar getirdi. Sonra kayıplara karıştı. Dolarları bir arkadaşıma gösterince sahte olduğunu anladım. Kendisinden haber alamıyorum şikayetçiyim" dedi.