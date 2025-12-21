Haberler Yaşam Haberleri 'Yabancı damat' Eleni’yi 3 milyon dolandırdı: Hataylı İsmail'den Lübnanlı El Murad'a!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:27

'Yabancı damat' Eleni’yi 3 milyon dolandırdı: Hataylı İsmail'den Lübnanlı El Murad'a!

İstanbul’da sosyal medyada kendisini Lübnanlı El Murad olarak tanıtıp sevgili olduğu Yunanistanlı Eleni M.’yi 3 Milyon lira dolandıran şüpheli İsmail M. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Cezaevine gönderilen Hataylı İsmail D.’nin ilk beyanında; “Paranın bir kısmı ile borçlarımı ödedim. Kalanıyla da gezip eğlendim” dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine 2 Aralık günü Yunanistanlı Eleni M.(60)'den bir ihbar geldi. Eleni M.; "Bundan 1 ay kadar önce Lübnanlı El Murad ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştım. Bir süre arkadaş olduk sonra aramızda duygusal bağ oluştu. Kendisine 60 bin Euro paramın olduğunu ve bunu dolara çevirmek istediğimi söyledim. Benim tanıdıklarım var komisyon olmadan hallederim dedi. Bana 70 bin dolar getirdi. Sonra kayıplara karıştı. Dolarları bir arkadaşıma gösterince sahte olduğunu anladım. Kendisinden haber alamıyorum şikayetçiyim" dedi.

LÜBNANLI MURAD'IM DEDİ SAHTE 70 BİN DOLARI VERDİ

Yunanistan'dan İstanbul'a gelen 60 yaşındaki Eleni M.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sevgili olduğu Lübnanlı Murad'ı bulmak için çalışmalara başlayan Gayrettepe Dolandırıcılık Büro Ekiperi kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin Lübnanlı iş adamı değil Türk vatandaşı Hataylı İsmail D. Olduğu ortaya çıktı. İsmail D.'nin kendisini Lübnanlı bir iş adamı gibi tanıtıp Yunanistanlı kadın ile sevgili olduğu ona yardım etmek için aldığı 60 bin Euro yerine sahte 70 bin dolar verdiği tespit edildi.

İstanbul'da yabancı uyruklu kadını dolandıran şüpheli yakalandı

SAHTE SEVGİLİ TUTUKLANDI

Şüpheli İsmail D. 11 Aralık günü İstanbul'da Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BORCUMU KAPATTIM KALANINI DA YEDİM"

Kendisini Lübnanlı Murad olarak tanıtıp, 3 Milyon lira vurgun yapan sahte sevgili İsmail D.'nin ilk beyanında; "Borcum vardı paranın bir kısmı ile onu kapattım. Diğerini de gezip tozup yedim" dediği öne sürüldü.

'Yabancı damat' Eleni'yi 3 milyon dolandırdı: Hataylı İsmail'den Lübnanlı El Murad'a!
