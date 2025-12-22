Yabancı damat vurgununda görüntüler ortaya çıktı: Yunanistanlı Eleni’yi lüks restoranlarla kandırmış!

SAHTE 70 BİN DOLARI VERDİ

Yunanistan'dan İstanbul'a gelen 60 yaşındaki Eleni M.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sevgili olduğu Lübnanlı Murad'ı bulmak için çalışmalara başlayan Gayrettepe Dolandırıcılık Büro Ekiperi kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin Lübnanlı iş adamı değil Türk vatandaşı Hataylı İsmail D. Olduğu ortaya çıktı. İsmail D.'nin kendisini Lübnanlı bir iş adamı gibi tanıtıp Yunanistanlı kadın ile sevgili olduğu ona yardım etmek için aldığı 60 bin Euro yerine sahte 70 bin dolar verdiği tespit edildi.