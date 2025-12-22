Yabancı damat vurgununda görüntüler ortaya çıktı: Yunanistanlı Eleni’yi lüks restoranlarla kandırmış!

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine 2 Aralık günü Yunanistanlı Eleni M.(60)'den bir ihbar geldi.
'KAYIPLARA KARIŞTI'
Eleni M.; "Bundan 1 ay kadar önce Lübnanlı El Murad ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştım. Bir süre arkadaş olduk sonra aramızda duygusal bağ oluştu. Kendisine 60 bin Euro paramın olduğunu ve bunu dolara çevirmek istediğimi söyledim. Benim tanıdıklarım var komisyon olmadan hallederim dedi. Bana 70 bin dolar getirdi. Sonra kayıplara karıştı. Dolarları bir arkadaşıma gösterince sahte olduğunu anladım. Kendisinden haber alamıyorum şikayetçiyim" dedi.
SAHTE 70 BİN DOLARI VERDİ
Yunanistan'dan İstanbul'a gelen 60 yaşındaki Eleni M.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sevgili olduğu Lübnanlı Murad'ı bulmak için çalışmalara başlayan Gayrettepe Dolandırıcılık Büro Ekiperi kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin Lübnanlı iş adamı değil Türk vatandaşı Hataylı İsmail D. Olduğu ortaya çıktı. İsmail D.'nin kendisini Lübnanlı bir iş adamı gibi tanıtıp Yunanistanlı kadın ile sevgili olduğu ona yardım etmek için aldığı 60 bin Euro yerine sahte 70 bin dolar verdiği tespit edildi.
SAHTE SEVGİLİ TUTUKLANDI
Şüpheli İsmail D. 11 Aralım günü İstanbul'da Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İŞTE ELENİ VE SAHTE SEVGİLİNİN GÖRÜNTÜLERİ
Şüpheli İsmail D.'nin Eleni M.'yi lüks restoranlara götürüp eline çiçekler alarak gözünü boyadığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde elinde Çiçekle Eleni M.'yi almaya giden sahte sevgilinin onu lüks restorana götürdüğü görülüyor. Bir başka görüntüde de şüpheli ile Eleni M.'nin döviz bürosunda birlikte işlem yaptıkları anlar görülüyor.
