Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorluyordu! Çete lideri kadın gözaltına alındı! Rahatlığı ’pes’ dedirtti...

Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu 4 kadını Türk vatandaşı bir şahsın aracına bindikleri esnada yakaladı.