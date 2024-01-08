Haberler Yaşam Haberleri Yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram metamfetamin çıktı
Giriş Tarihi: 8.1.2024 16:48 Son Güncelleme: 8.1.2024 16:59

Yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram metamfetamin çıktı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin midesinden uyuşturucu çıktı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram metamfetamin çıktı

Narkotik polisleri tarafından Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüs içerisinde yapılan kontrollerde, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişi muayene için Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı kontrollerde, söz konusu kişinin yutma yöntemiyle mide ve bağırsaklarında 73 adet kapsül halinde 550 gram metamfetamin maddesi tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu kişi, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram metamfetamin çıktı
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