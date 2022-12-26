Haberler Yaşam Haberleri Yabancılara yüksek ücretle devremülk satma vaadiyle dolandıran 11 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.12.2022 23:04 Son Güncelleme: 26.12.2022 23:06

Yabancılara yüksek ücretle devremülk satma vaadiyle dolandıran 11 şüpheli tutuklandı

Ankara’da devremülk sahibi olan kişilere ulaşarak devremülklerini yüksek ücretlerle yabancı şahıslara satacaklarını vadederek dolandıran 11 şüpheli tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yabancılara yüksek ücretle devremülk satma vaadiyle dolandıran 11 şüpheli tutuklandı

Ankara'da Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, devremülk dolandırıcılığına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar neticesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin devremülk sahibi olan kişilere ulaşarak devremülklerini yüksek ücretlerle yabancı şahıslara satacaklarını vadederek dolandırıldıklarının tespit edilmesi üzerine 39 şüpheli hakkında 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonuncunda yakalanan 26 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Batı Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı, 3 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

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Yabancılara yüksek ücretle devremülk satma vaadiyle dolandıran 11 şüpheli tutuklandı
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