Yağış gidiyor, sıcak hava geliyor! Termometreler 37-38 dereceyi görecek

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve nemli hava kütlesi hava koşullarını değiştirecek. Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sağanaklarla birlikte yerel dolu yağışları, su baskınları ve kısa süreli fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.