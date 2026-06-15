Yağış gidiyor, sıcak hava geliyor! Termometreler 37-38 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDA ZİRVEYE ÇIKACAK
Hafta boyunca özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Şanlıurfa'da sıcaklığın 41 dereceye, Diyarbakır'da 39 dereceye kadar çıkması beklenirken, Muğla ve Aydın'da da termometrelerin 37-38 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, yüksek sıcaklıkların özellikle öğle saatlerinde sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşları güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.
PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve nemli hava kütlesi hava koşullarını değiştirecek. Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sağanaklarla birlikte yerel dolu yağışları, su baskınları ve kısa süreli fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
ANKARA'DA SICAKLIK 24 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Yeni sistemin etkisiyle başta Ankara olmak üzere iç kesimlerde sıcaklıklarda hissedilir düşüş yaşanacak. Haftanın ilk günlerinde 30 dereceye yaklaşan sıcaklıkların cuma günü 23-24 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da hafta başında açık ve az bulutlu hava etkili olurken, hafta sonuna doğru sağanak geçişleri görülebilecek. İzmir'de ise sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.
UZMANLARDAN ÇİFTE UYARI
Uzmanlar, Türkiye'nin bu hafta iki farklı hava olayını aynı anda yaşayacağını belirtiyor. Batı ve iç bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı tedbirli olmaları gerektiği ifade edilirken, güney ve doğu illerinde yaşayanların ise aşırı sıcaklara karşı önlem almaları istendi. Özellikle perşembe gününden sonra beklenen yağışlı sistemin yerel olarak kuvvetli etkiler oluşturması bekleniyor.