Yağmur nedeniyle İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de sabah saat 06.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu mevkiinde kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde hafif şekilde yağan yağmurun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve 2 kişi yaralandı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri ise otomobili kontrol etti. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.