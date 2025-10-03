Yahşihan Belediyesi soruşturmasında mal varlıklarına tedbiren el konuldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B., adli kontrolle serbest bırakılan eski belediye çalışanı Y.N.Y. ile Kuzey Geomatik Proje Danışmanlık Limited Şirketi'nin tüm mal varlığı, hak ve alacaklarına tedbiren el konulmasına karar verildi.

Hatırlanacağı üzere, 18 Eylül'de Yahşihan Belediye Başkanı Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Başkan Sungur'u geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırmış, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'u ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.