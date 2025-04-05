Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı! 21 kilogram uyuşturucuyla suçüstü

Hakkari'de zehir tacirlerine geçit yok. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı yürüttükleri amansız mücadelede bir yenisine daha imza attı. Depin Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama, Hakkari narkotik ekiplerinin kararlılığını ve profesyonelliğini bir kez daha ortaya koydu. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararı doğrultusunda, E.K. isimli şahsın kullandığı araç, narkotik dedektör köpeği ile titizlikle arandı.

ZULALANMIŞ UYUŞTURUCU, YAKIT DEPOSUNDAN ÇIKTI

Dedektör köpeğin tepki verdiği araçta yapılan detaylı incelemede, yakıt deposunun içine gizlenmiş, kıyafetlere sarılı halde 21 parça halinde toplam 17 kilo 620 gram metamfetamin ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 21 kilo 440 gram uyuşturucu, zehir tacirlerinin gizleme yöntemlerindeki ustalığını, ancak Hakkari polisinin tecrübe ve kararlılığı karşısında boşa çıktığını bir kez daha gösterdi.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.