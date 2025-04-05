Haberler Yaşam Haberleri Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı! 21 kilogram uyuşturucuyla suçüstü
Giriş Tarihi: 5.4.2025 11:14 Son Güncelleme: 5.4.2025 12:22

Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı! 21 kilogram uyuşturucuyla suçüstü

Hakkari’de, uyuşturucu tacirlerine karşı amansız bir mücadele yürüten narkotik polisleri, dikkat, tecrübe ve teknik kapasitenin birleştiği örnek bir operasyona daha imza attı. Depin Uygulama Noktası’nda yapılan risk analizleri sonucu şüpheli olarak durdurulan bir araçta, narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen titiz arama neticesinde yakıt deposuna kıyafetler arasında gizlenmiş toplam 21 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı! 21 kilogram uyuşturucuyla suçüstü

Hakkari'de zehir tacirlerine geçit yok. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı yürüttükleri amansız mücadelede bir yenisine daha imza attı. Depin Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama, Hakkari narkotik ekiplerinin kararlılığını ve profesyonelliğini bir kez daha ortaya koydu. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararı doğrultusunda, E.K. isimli şahsın kullandığı araç, narkotik dedektör köpeği ile titizlikle arandı.

ZULALANMIŞ UYUŞTURUCU, YAKIT DEPOSUNDAN ÇIKTI

Dedektör köpeğin tepki verdiği araçta yapılan detaylı incelemede, yakıt deposunun içine gizlenmiş, kıyafetlere sarılı halde 21 parça halinde toplam 17 kilo 620 gram metamfetamin ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 21 kilo 440 gram uyuşturucu, zehir tacirlerinin gizleme yöntemlerindeki ustalığını, ancak Hakkari polisinin tecrübe ve kararlılığı karşısında boşa çıktığını bir kez daha gösterdi.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı! 21 kilogram uyuşturucuyla suçüstü
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