Yalancı bahar bitiyor kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Pazartesi gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklarda ani düşüşler yaşanacak. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak. Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 10 derece birden düşmesi bekleniyor.Şubatın ilk haftası itibarıyla Marmara Bölgesi'nin özellikle doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar İstanbul'da kar yağışı ile ilgili ise şubat ayı ortalarını işaret etti. Soğuk hava dalgasının özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olacağı kaydedildi. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar yağışının etkili olması, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken kar yağışının geniş bir alanı kapsaması bekleniyor.Önümüzdeki hafta yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu kaydediliyor.