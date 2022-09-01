Yalova Kamp Alanları - En İyi Yalova Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Yalova ili sınırlarında içerisinde çadır kampı yapılabilecek pek çok alan yer alır. Bu alanlar genellikle orman içerisinde gizlenmiş bir alan, bir şelale ya da gölün yanındadır. Kafa dinlemek ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen bireylerin gözde kamp alanları arasında yer alan Yalova kamp alanları hakkında yanıtı en çok merak edilen sorular arasında; en iyi Yalova çadır kamp alanları nerede, Yalova kamp alanlarına nasıl gidilir soruları yer alır.

Yalova Kamp Alanları

Gökçe Barajı Kamp Alanı: Çevresi çadır ve karavan kampı, piknik için oldukça uygun alan bu alanda doğa yürüyüşü, manzara seyri, fotoğrafçılık ve bisiklet turu gibi aktiviteler gerçekleştirmek mümkündür. Tuvalet, duş gibi imkanlar bulunmayan bu alanda temel ihtiyaçlarınızı alan çevresinden temin edebilirsiniz.

Harmankaya Tabiat Parkı Kamp Alanı: Harmankaya tabiat parkı içerisinde kamp ve piknik yapılabilecek ve ayrıca serinlemek için girilebilecek bir şelale bulunmaktadır. Bu alan içerisinde tuvalet, manzara seyir alanı, kır evleri, lokanta, oyun alanı ve otopark için alanlar bulunmaktadır.

Erikli Şelalesi Kamp Alanı: Yalova kamp alanları denilince akla ilk gelen yerlerden birisi Erikli Şelalesidir. Bu alanda şelaleler ve akarsular arasında çadır kampı yapmak mümkündür. İçerisinde tuvalet, çeşme, duş, restoran, kafe, market, çadır kamp alanları, piknik alanları ve otopark gibi imkanlar bulunan bu alanda kamp ve piknik yapmak ücretlidir.

Yalova Kent Ormanı Kamp Alanı: Çadır kampı, karvan kampı ve piknik için uygun olan Yalova Kent ormanı içerisinde yeme içme ihtiyaçları için herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Ancak tuvalet, çadır kamp alanı, çeşme, yürüyüş yolu ve otopark gibi imkanlar bulunmaktadır.

Küçük Dipsiz Göl Kamp Alanı: Küçük dipsiz göl çevresine doğa ile başbaşa bir kamp yapmak mümkündür. Kamp alanında tuvalet, çeşme ve duş gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir imkan bulunmamaktadır. Yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan da bulunmamaktadır. Bu nedenle ihtiyaçları önceden temin edip gelinmesi gereklidir.

Delmece Yaylası Kamp Alanı: Delmece yaylası kamp alanı içerisinde çeşme, mescit, orman köşkü, manzara seyir alanı, doğa sporları alanı, market, tuvalet, çadır kamp alanları ve karavan kamp alanları imkanları bulunur. Yiyecek ve içecek için alan bulunmadığından önceden temin edilmesi gereklidir.

En İyi Yalova Çadır Kamp Alanları Nerede?