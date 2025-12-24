Yan bakma cinayetinde karar! Katile müebbet 5 sanığa 12,5 yıl hapis

Olay, 12 Ekim gecesi Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünde yaşandı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçakların çekildiği kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Kayacan ile arkadaşı K.D. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kayacan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

UZMAN ÇAVUŞLUĞU KAZANMIŞTI

Olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. S.E.Ç., Ahmet Ü., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet Ü. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve eğitime gitmeden önce arkadaşlarıyla son kez buluşmak için evden çıktığı öğrenildi.

MÜEBBETE MAHKUM OLDU

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında karar açıklandı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Ahmet Ü; "Böyle olsun istemezdim. Pişmanım. Ailelerinin yüzüne bakamıyorum. O mezara, ben hapse gittim. Ben de her gün ölüyorum" diye konuştu. Kararını veren mahkeme heyeti Ahmet Ü'yü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında iyi hâl ve tahrik indirimi uygulanmadı. Ahmet Ü., yaralı K.D.'ye yönelik eylemi nedeniyle ayrıca 10 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, olayda yer alan diğer 5 sanığı ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplam 12,5'er yıl hapis cezasına mahkûm etti.