Yan yana iki çay ocağı: Birinde 13 lira, diğerinde 30

İstanbul 'un lüks ilçelerinden Bakırköy'de aç gözlü ve ticari ahlaktan yoksun bazı esnafların akıl almaz fahiş fiyatları pes dedirtti , özellikle hizmet sektöründe bir yandan normal fiyatlarla evine ekmek götüren dürüst esnaflar müşterilerine en iyi hizmeti verirken, diğer yandan aynı mevkide ki komşuları fahiş fiyatlarla adeta müşteri avında oldukları ortaya çıktı. Günde binlerce insanın uğrak yeri Bakırköy meydanın hemen yanı başındaki Banka Geçidi Sokağında bitişik iki çay ocağının birinde çay 30 liraya satılırken, diğerinde çay, 13 liradan satılıyor, biraz daha ilerde başka bir kafede ise çay aynı boyuttaki bardakta çay 50 lira. Çayı içtikten sonra kazıklandığını söyleyen müşteriler tepkilerini dile getirdiler.

"İNSANLAR BÜYÜK PARALAR KAZAMA PEŞİNDELER"

Ülkede enflasyonu hortlatmaya çalışan açgözlü ve kötü niyetli işletme sahiplerinin olduğunu dile getiren ve çay içtikten sonraki 30 TL çay parası ödediği için kazıklandığını belirten Coşkun Yılmaz şöyle konuştu," Bunlar haramidir. Büyük paralar kazanma peşindeler. Burada iki tane çay ocağı var, birinde çay 13 TL diğerinde ise 30 aradaki tek fark birisinde tabure var, diğerini de ise sandalye belim ağrıdığı için ben sandalye de oturmak istedim, orada çay içtim , 2 çaya 60 tl. aldılar. 30 lira olduğunu bilseydim içmezdim. Dün bitişiğindeki yerde çay içmiştim. 13 lira ödemiştim, orada da herhalde aynı fiyat olur diye düşündüm. Parayı ödedikten sonra şok oldum. İkisinin de gideri aynı olmasına rağmen nasıl olur arada bu kadar fark olur anlamıyorum "dedi.