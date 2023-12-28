Yanan evlerinde ölen çocuklarının fotoğraflarını aradılar

KAYBETTİKLERİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI ARADILAR

Yangın sonrası olay yerine gelen ev sahipleri Göksel ve Gülşah Kırcan çifti, evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuğunu da SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Kırcan çifti, fotoğraflarının bulunduğu flash belleği ise yangından hasar gören odalarda çaresizce aradı. Çocuklarından Tolga Kırcan'ı 13 yıl önce 3 yaşında, Seymen Kırcan'ı 4 yıl önce 15 yaşında, Gizem Kırcan'ı ise 5,5 aylıkken kaybeden çift, sadece bir çocuğuyla birlikte çektirdikleri ve yarısı yanmış bir fotoğrafı bulabildi, diğerlerinin ise yandığı ortaya çıktı.