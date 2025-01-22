Yanan otelde aşçı olarak işe başlayan Esra Nazik Konya’da toprağa verildi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan faciada yaşamını yitirenlerin Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü bitiren Esra Nazik (25) için okulu başsağlığı mesajı paylaştı. Üniversite paylaşımında, "Bolu'da meydana gelen yangının yaşandığı otelde çalışan, üniversitemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2023 mezunu Esra Nazik'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğrencimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." dendi.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Acı olayın ardından kızının cenazesini teslim alan baba Süleyman Nazik'in feryadı yürek sızlatmıştı. Otelde aşçı olarak çalışan kızının cenazesini alan ailesi ve akrabaları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişi sırasında "Kızım daha çok gençti" sözleri yürükleri dağlamıştı. Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesini teslim alan aile kızlarını Konya'da toprağa verdi. Esra Nazik'in bir ay önce aşçı olarak işe başladığı öğrenildi.