Yangın faciası kurbanlarına veda

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki kozmetik fabrikasında önceki gün çıkan yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir (18) , kuzeni Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Şengül Yılmaz (55) gözyaşları arasında toprağa verildi.Bir çocuk annesi Şengül Yılmaz için Çardaktepe Camii'nde kılınan cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken eşi Salih Yılmaz'ı Bakan Işıkhan teskin etmeye çalıştı. Şengül Yılmaz'ın, bir süredir ev ekonomisine katkı sağlamak için yangının çıktığı fabrikada sigortasız çalıştığı öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Tuğba Taşdemir (18) ve kuzeni Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu'nun (16) cenazesinde ailelerinin feryadı yürek dağladı. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üç genç Kayapınar mezarlığında defnedildi. Faciada ölen Esma Dikan ile Hanım Gülek'in cenazeleri ise kılınan cenaze namazlarının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Olayın ardından iş yerinin sahibi Kurtuluş Oransal Yalova'da kaçma hazırlığında yakalanmıştı. Kayıplara karışan oğlu İsmail Oransal ile aynı aileden Altay Ali Oransal ise yurtdışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde yakalandı. İşyeri sahibinin eşi Aleyna Oransal ile Gökberk adlı bir kişiyle ilgili de gözaltı kararı verildi. Faciaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 1.5 yıl önce bölgeye taşındığı belirtilen parfüm dolum tesisinin işçileri sigortasız çalıştırdığı, fabrikanın ruhsatsız olduğu, atölye ruhsatı ile faaliyet gösterdiği iddiaları araştırılıyor. Bakanlık süreci takip etmek üzere 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirdi.