Yangında tuvalete sığınan 4 işçi dumandan zehirlenerek öldü

İstanbulGüngören'deki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yabancı uyruklu 4 işçi kendilerini kitledikleri tuvalette dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta, 5 katlı binada faaliyet gösteren tekstil atölyesinden alevler yükseldiğinin ihbar edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını saat 16.30 sıralarında yangını söndürerek olay yerinden ayrıldı. Yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı. Bu işçilerden iişçilerden birinin, saat 18.30'da polise "Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü" söylemesi üzerine polis harekete geçti. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmalarını Binada yapılan aramada İranlı işçiler Cesim Naif, Mecid Muhammed, Hudey Hayiş el Hummade ile ismi öğrenilemeyen bir yabancı uyruklu işçinin cesedine ulaşıldı.
İTFAİYENİN İHMALİ Mİ?
Yangın sonrasında savcılık soruşturma başlatırken polis iş yeri yetkililerinden 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada, yangın sonrasında gerekli incelemeleri yapmayarak mahsur kalan 4 işçiyi farketmeyen itfaiye ekiplerinin de olayla ilgili ihmalinin araştırıldığı öğrenildi.