Yangının çıktığı apartman sakini konuştu: Şikayet ettik, mahkemeye verdik ama belediyede işlerini hallettiler

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki felaketin yaşandığı 29 kişiye mezar olan eğlence merkezinin bulunduğu alanın üst kısmındaki apartmanda hem gürültü, hem de kalabalık insanların sesleri ile yıllardır rahatsızlık yaşadıklarını belirten Cihan Dörter, "69 dairenin bulunduğu apartmanın 7. katında oturuyorum.
Apartmanın alt katında bulunan eğlence merkezi ilk olarak İngiliz bir mimar tarafından sinema salonu olarak yapılmıştı. Sonradan yarışma yapılan stüdyoya sonrasında da eğlence merkezine dönüştürüldü.
Saat 13.00 sıralarında eşim annesi vefat ettiği için Ankara'ya gitmişti. Daireye duman girince hemen çocuklarımı aradım. Elektrikler kesildi. Binadan korkuyla çıktım. 29 işçinin hayatını kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm.
Olaydan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daire sakinlerini mağdur etmeyeceklerini bir yerlere yerleştireceklerini söylemiş fakat hiçbir çalışma yapılmadı. Dışarıda elektriklerin bağlanıp daireye girmeyi bekliyoruz. Apartmanda yaş ortalaması yüksek olduğu için büyük mağduriyet yaşadık" dedi.