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Giriş Tarihi: 3.4.2024 16:50 Son Güncelleme: 3.4.2024 16:55

Yangının çıktığı apartman sakini konuştu: Şikayet ettik, mahkemeye verdik ama belediyede işlerini hallettiler

İstanbul’da tadilat sırasında felaketin yaşandığı 29 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezinin üst kısmında yangından etkilenen bina sakinlerinden Cihan Dörter, eğlence mekanının kapatılması için defalarca şikayetçi olduklarını mahkemeye verdiklerini fakat bir sonuç alamadıklarını, işletme sahiplerinin işlerini belediye ile halledip faaliyete devam ettiklerini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yangının çıktığı apartman sakini konuştu: Şikayet ettik, mahkemeye verdik ama belediyede işlerini hallettiler

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki felaketin yaşandığı 29 kişiye mezar olan eğlence merkezinin bulunduğu alanın üst kısmındaki apartmanda hem gürültü, hem de kalabalık insanların sesleri ile yıllardır rahatsızlık yaşadıklarını belirten Cihan Dörter, "69 dairenin bulunduğu apartmanın 7. katında oturuyorum.

Apartmanın alt katında bulunan eğlence merkezi ilk olarak İngiliz bir mimar tarafından sinema salonu olarak yapılmıştı. Sonradan yarışma yapılan stüdyoya sonrasında da eğlence merkezine dönüştürüldü.

Bu işletmenin gürültüsü, müşteri yoğunluğu ve sokağa atılan içki şişeleri ile birlikte çatışması kavgası eksik olmuyordu. Defalarca şikayetçi olduk. Mahkemeye verdik fakat belediye ile işlerini halledip bu tarihe kadar faaliyet gösterdiler.

Saat 13.00 sıralarında eşim annesi vefat ettiği için Ankara'ya gitmişti. Daireye duman girince hemen çocuklarımı aradım. Elektrikler kesildi. Binadan korkuyla çıktım. 29 işçinin hayatını kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm.

Olaydan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daire sakinlerini mağdur etmeyeceklerini bir yerlere yerleştireceklerini söylemiş fakat hiçbir çalışma yapılmadı. Dışarıda elektriklerin bağlanıp daireye girmeyi bekliyoruz. Apartmanda yaş ortalaması yüksek olduğu için büyük mağduriyet yaşadık" dedi.

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Yangının çıktığı apartman sakini konuştu: Şikayet ettik, mahkemeye verdik ama belediyede işlerini hallettiler
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