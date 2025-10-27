Yanmış cesedin sırrı çözüldü: 3 kişi tutuklandı, 14 gözaltı

Düzce Mahallesi kırsalında yanmış halde bulunan cesedin, 3 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde bulunan 3 anahtardan hareketle yaptıkları teknik ve bilişim analizleri sonucunda şüphelilere ulaştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemelerde Ramazan Er'in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, ardından cesedinin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemler ise sürüyor.