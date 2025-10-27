Haberler Yaşam Haberleri Yanmış cesedin sırrı çözüldü: 3 kişi tutuklandı, 14 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.10.2025 12:39

Yanmış cesedin sırrı çözüldü: 3 kişi tutuklandı, 14 gözaltı

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında 2 Ekim’de silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği, olay yerinde bulunan anahtarlardan yola çıkılarak belirlendi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu olayın aydınlatılmasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Ahmet AKKUŞ
Düzce Mahallesi kırsalında yanmış halde bulunan cesedin, 3 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde bulunan 3 anahtardan hareketle yaptıkları teknik ve bilişim analizleri sonucunda şüphelilere ulaştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemelerde Ramazan Er'in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, ardından cesedinin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemler ise sürüyor.

