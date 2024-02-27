Yapay kalp kapağındaki deliğe ameliyatsız tedavi

Erzurum'da solunum şikâyetiyle Şehir Hastanesi'ne giden 60 yaşındaki kadının yapay kalp kapağında tespit edilen kaçak, ameliyatsız 'kapalı yöntemle' tedavi edildi. 6 çocuk annesi Ayten Şenol, bir süre önce nefes darlığı şikâyetiyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde, yapay kalp kapağının kenarında kaçak tespit edildi. Dr. Onur Altınkaya, Prof. Dr. Cem Barçın ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Saraç tarafından operasyonla Şenol'un yapay kalp kapağındaki delik, kasık damarından 3 boyutlu endoskopik ekokardiyografi işlemi eşliğinde ameliyatsız yapılan yaklaşık 1.5 saatlik operasyonla başarıyla kapatıldı. 1 gün yoğun bakım servisinde gözlem maksadıyla tutulan ve normal servise alınan Şenol, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Dr. Altınkaya, önceden yapay takılan kalp kapağının zamanla kenarındaki dikişlerin ayrışarak delikler oluştuğunu ve bu durumun hastada kalp yetersizliğine sebep olabileceğini belirterek, "Bu kapama işlemi eskiden açık yapılan kalp kapağı ameliyatıyla gerçekleştirilirdi fakat kardiyoloji dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında artık bunu kapalı yöntemle de yapıyoruz" dedi. Tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu dile getiren Şenol, "Nefes darlığı yüzünden hiç iş yapamaz ve yürüyemezdim. Allah'a şükür tedavi sonrası nefes almam düzeldi, ayağa kalktım" diye konuştu.