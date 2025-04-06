Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

Uzmanlar yapay tatlandırıcılara karşı uyarıyor. Independent'te yer alan habere göre Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, popüler yapay tatlandırıcı sukralozunun iştahı bozabileceği ve şeker tüketimine kıyasla kişiyi daha fazla acıktırabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, sukralozun beyinde iştahı ve vücut ağırlığını düzenlemesiyle bilinen hipotalamus bölgesindeki aktiviteyi artırdığını belirledi. Araştırmacılar ayrıca sukraloz tüketiminin, motivasyon, duyusal işleme ve karar vermeyle ilgili beyin bölgeleriyle hipotalamus arasındaki bağlantının artmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.