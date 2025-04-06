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Giriş Tarihi: 7.4.2025

Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

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Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
Uzmanlar yapay tatlandırıcılara karşı uyarıyor. Independent'te yer alan habere göre Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, popüler yapay tatlandırıcı sukralozunun iştahı bozabileceği ve şeker tüketimine kıyasla kişiyi daha fazla acıktırabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, sukralozun beyinde iştahı ve vücut ağırlığını düzenlemesiyle bilinen hipotalamus bölgesindeki aktiviteyi artırdığını belirledi. Araştırmacılar ayrıca sukraloz tüketiminin, motivasyon, duyusal işleme ve karar vermeyle ilgili beyin bölgeleriyle hipotalamus arasındaki bağlantının artmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.
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Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
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