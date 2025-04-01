Yapay zeka beka meselesi

TBMM Yapay Zekâ Komisyonu'na sunum yapan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, yapay zekâya ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. UNESCO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in yapay zekâ politika belgelerinin oluşturulmasına destek veren Bozkurt, komisyonda 47 araştırmacı ve bilim insanının katılımıyla hazırlanan Yapay Zekâ Manifestosu'nu anlattı. Üretken yapay zekânın son kullanma tarihi geçmiş bir teknoloji olduğunu, Türkiye'nin özerk yapay zekâya yatırım yapması gerektiğini söyleyen Bozkurt "Üretken yapay zekâda treni kaçırdık, özerk yapay zekâya yatırım yapmazsak bir sonraki treni de kaçıracağız" dedi.Prof. Dr. Bozkurt, yapay zekânın sadece ileri bir teknoloji değil bir beka meselesi olduğuna dikkat çekerek, "Bunu sadece teknoloji olarak gören ulusların, topluluklar maalesef geleceğe hükmetme, geleceğin bilgi ekonomisinde var olma şansları yok. Bizlerin acil olarak sürece dahil olması gerekiyor" dedi. Yapay zekânın en önemli fırsatının zaman tasarrufu ve verimlilik olduğunu söyleyen Bozkurt, risklerinin ise dijital uçurum ve eğitim eşitsizliği olduğunu kaydetti. Türkiye'de yapay zekâ çalışmalarıyla ilgili dağınık yapının bir ekosistem altında toplanması ve paydaşların bu ekosistemde bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden Bozkurt, üretken yapay zekâ ve özerk yapay zekâyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Bozkurt, "Üretken yapay zekâ aslında son kullanma tarihi gelmiş bir teknoloji. Eğer özerk yapay zekâya yatırım yapmazsak, bir treni kaçırdık, bir sonraki treni de kaçıracağız. Üretken yapay zekâ sadece içerik üretiyor fakat özerk yapay zekâya sıralı komutlar verip yaptırabiliyorsunuz. Örneğin, üretken yapay zekâda siber ordu için gerçek insana ihtiyaç var. Ancak özerk yapay zekâyı kullanarak 1 milyon kişilik bir siber ordu kurmanız, siber saldırı yapmanız mümkün" diye konuştu.Anadolu Üniversitesi olarak Yapay zekâ okuryazarlık eğitim içeriği hazırladıklarını belirten Bozkurt, bunu pilot olarak önce Anadolu Üniversitesinde hem öğrenci hem öğretim elemanlarına, ardından da YÖK'ün onayı olursa tüm yükseköğretim ekosisteminin kullanımına sunacaklarını bildirdi. Bozkurt "Eğitimde mücadele ve savaşlar artık sadece insanlarla ön cephede yapılmıyor, teknolojiyle geriden yapılıyor. Çinliler bunu yapıyor şu anda. Özerk yapay zekâyla hem öğretmen hem de öğrencilerimize asistan sağlayabiliriz, onlara yaşam boyu öğrenme süreçlerinde koçluk desteği verecek teknolojileri yaratabiliriz" diye konuştu.