Yapay zekâya 7 dava

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI hakkında, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin önceden herhangi bir mental sağlık sorunu bulunmayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği iddiasıyla 7 dava açıldı. California eyalet mahkemelerinde açılan davalarda OpenAI'ın, "GPT-4o" modelini "psikolojik açıdan manipülatif" olduğunun bilinmesine rağmen piyasaya sürdüğü ve bu modelle etkileşime geçen kişilerin zarar gördüğü iddia edildi. Davalarda ayrıca ChatGPT'nin, önceden herhangi bir mental sağlık sorunu yaşamayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği savunuldu.