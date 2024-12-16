Yapay zekâya kandı 650 bin lirasını kaptırdı

Balikesır'in Edremit ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Birgül Güden'in (48) hayatı, sosyal medyada yapay zekâ ile hazırlanmış sahte yatırım reklamları yüzünden adeta kâbusa döndü. Instagram'da, ünlü isimlerin seslerinin taklit edilerek yapılan bir reklamı izleyen Güden, kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından arandı. Global Gold Elite isimli bir yatırım şirketi tarafından, Rus asıllı borsacı ve işadamı Timur Turlov ismiyle aranan Gülden, telefonuna indirtilen Skype üzerinden görüntülü görüşmeye alındı. Bu aramayla aynı zamanda telefonuna uzaktan erişim izni verdiğini de anlamayan Gülden'in mobil şifrelerini öğrenen dolandırıcılar, banka hesabına girdi. Buradan da üniversiteyi kazanan oğlunun masrafları için başvurduğu ve ön onayını aldığı 650 bin TL krediyi kendi hesaplarına aktardı. Durumu fark eden mağdur kadına "Bu para, sizin için açacağımız yatırım hesabına aktarılacak" diyen dolandırıcılar, daha sonra iletişimi kesti. Yaşananları anlatan Güden, "Görüntülü konuşurken, sık sık 'ekranını kapatma' diye uyarılarda bulundular, o an ne demek istediklerini anlayamamıştım. Hesabımdan paranın aktarıldığını görünce şoka uğradım. O anda iletişimi kestiler. Dolandırıldığımı anladım. Dünyam başıma yıkıldı. Tek başıma asgari ücretle çalışıp iki çocuk okutuyorum. Oğlum Kıbrıs'ta bir üniversiteyi kazandığında bankaya kredi başvurusu yapmıştım" dedi.