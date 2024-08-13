Yapay zekâya yoğun ilgi

BU yıl ilk kez açılan ve geleceğin meslekleri olarak tabir edilen yapay zekâ ve bilişim programlarının kontenjanları da tamamen doldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar "Dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde toplam 73 yeni program açtık. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Öğrencilerimiz bu programlara yoğun ilgi gösterdi ve kontenjanlar, ek tercihlere gerek kalmadan tamamen doldu. Tek bir boş kontenjanın kalmaması, öğrencilerin yapay zekâya olan ilgisini gösterirken bu yöndeki adımlarımızın ne kadar yerinde olduğunu ortaya koydu'' dedi. Özvar, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin "Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Özvar, "Üniversitemize yeni adım atacak tüm adayları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, sizlerin azmini ve potansiyelini yansıtıyor. Yeni dönemin hepimize ilham vermesi ve her bir adayımızın hayallerine ulaşma yolunda adımlar atması dileğiyle, başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.