Yaralı gönüllü orman işçisi şehit oldu

İlçeye bağlı Karayiğit Köyü Hovacan deresi mevkiinde yangın müdahale etmek için Kanlıgeçit Orman İşletme şefliğindeki görevliler arazözle yola çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu.

KURTARILAMADI

Aynı kazada arazöz sürücüsü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Ali Tekerek ile Suat Metin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ali Tekerek tüm müdahalelere rağmen rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

"BEN DE GELECEĞİM"

Şehit Ali Tekereke'in yangın ihbarına giden orman işçilerine "Bende geleceğim" diyerek gönüllü olarak arazöze bindiği öğrenildi. Ali Tekerek Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyünde toprağa verilecek.