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Giriş Tarihi: 18.9.2024 09:54

Yardıma diye geldiler: Kazazedenin telefonunu çaldılar!

Olay Tekirdağ Çorlu'da meydana geldi. Kaza yapan sürücüye yardıma diye geldiği iddia edilen şahıslar, mağdur vatandaşın telefonunu çaldı. İşte haberin detayları...

İHA
Yardıma diye geldiler: Kazazedenin telefonunu çaldılar!

Kaza, Tekirdağ Çorlu'da meydana geldi. Kamyon yoluna giriş yapan N.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması nedeniyle yoldan çıktı.

Otomobilin beton bariyerlere çarpması sonrası sürücü N.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İddiaya göre, kaza sonrası yardım bahanesiyle olay yerine gelen iki şahıstan biri, sürücü N.Ö.'nün telefonunu çaldı. Telefonu çalınan N.Ö., kazanın üzerine hırsızlık şoku yaşadı. Aracın çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından N.Ö. telefonun çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yardıma diye geldiler: Kazazedenin telefonunu çaldılar!
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