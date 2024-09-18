Yardıma diye geldiler: Kazazedenin telefonunu çaldılar!

İddiaya göre, kaza sonrası yardım bahanesiyle olay yerine gelen iki şahıstan biri, sürücü N.Ö.'nün telefonunu çaldı. Telefonu çalınan N.Ö., kazanın üzerine hırsızlık şoku yaşadı. Aracın çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından N.Ö. telefonun çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.