Yargıtay Başkanlığından, Yargıtay üyesinin makamda basılması iddialarına yanıt

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde bir Yargıtay üyesinin makam odasında dışarıdan bir kadınla ilişkiye girerken temizlik görevlisine yakalandığı iddiasıyla haberler yapıldı. Bu iddiaların ardından Yargıtay Başkanlığı konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Yargıtay Başkanlığı, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtayın kurumsal kimliğinin zedelendiğine ve Yargıtay üyeliği görevinin itibarsızlaştırıldığına dikkat çekilerek, "Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır. Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır" denildi.