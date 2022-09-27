Yargıtay: Dershane parası iade edilsin

Ortaokul8. sınıfa giden 2 çocuğunu iyi bir lise kazanmaları için dershaneye yazdıran veli H.T., verilen hizmeti beğenmedi. Çocuklarının kaydını sildiren H.T., ödediği aidatların iadesini istedi. Ancak H.T.'nin tüm çabasına rağmen dershane parayı ödemedi. Tüketici Mahkemesi'ne başvuran H.T., hizmet bedeli olarak nakit 4 bin 200 lira ödeme yaptığını, ancak dershanenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia etti. Manen de zarar gördüklerini söyleyen H.T., bin lira manevi tazminat, 3 bin lira bakiye hizmet bedeli olmak üzere toplam 4 bin liranın yasal faiziyle dershaneden tahsilini talep etti. Dershane ise, soyut gerekçe ile kayıt iptalinin mümkün olmadığını savundu. Yerel mahkeme, davayı reddetti.Temyiz edilen dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Daire heyeti, kurs merkeziyle imzalanan sözleşme tarihinde yürürlükte olan yönetmeliklere vurgu yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 'ücretlerin iadesi' maddesinin somut olayda gerçekleşmediğini belirtti. Heyet kararında, "Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen kurumlarda öğretim yılı başlamadan ayrılanlara, yıllık ücretin yüzde 10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir" değerlendirmesinde bulunuldu. Aynı maddenin farklı bir bendinden de bahsedilen kararda, "Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde 10'u dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde 10'u ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Mahkemece, söz konusu yönetmelik hükmü değerlendirilmemiştir" denildi. Daire, ilk derece mahkemesinin kararının ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirme yapılarak sonuca bağlanması gerektiğine hükmederek, kararı bozdu.