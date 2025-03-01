Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay’dan çarpıcı karar: Avukata “huzur ve sükunu bozma” suçundan para cezası
Giriş Tarihi: 1.3.2025 12:03 Son Güncelleme: 1.3.2025 14:07

Yargıtay’dan çarpıcı karar: Avukata “huzur ve sükunu bozma” suçundan para cezası

İstanbul’da bir avukat, icra takibi ve haciz işlemi nedeniyle 3 ay boyunca bir kişiyi telefonla 7 kez arayıp 9 kez mesaj atarak, huzur ve sükununu bozdu. Yargıtay, avukatın bu davranışını “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan adli para cezasına çarptıran mahkeme kararını hukuka uygun bularak onayladı ve emsal niteliğinde bir karar verdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yargıtay’dan çarpıcı karar: Avukata huzur ve sükunu bozma suçundan para cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir avukata "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen adli para cezasını hukuka uygun bularak onadı. İstanbul'da görev yapan bir avukat, 2017 yılı içinde 3 aylık bir süreçte, icra takibi ve haciz işlemleri nedeniyle bir kişiye 9 kez mesaj gönderip, 7 kez de telefonla ulaşarak şikayete neden oldu.

HUKUKİ MÜCADELE: AVUKATIN SAVUNMASI BOŞA ÇIKTI

İlgili kişinin şikayeti üzerine avukat hakkında dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukata 2 bin 250 lira adli para cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de bu kararı onayladı. Ancak avukat, bu tür bir durumun yalnızca disiplin soruşturmasına tabi olması gerektiğini ve icra takibinin suç oluşturmadığını savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY'IN KARARI AÇIK: HUKUKA UYGUN

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yapılan yargılamayı ve mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu ve kararı oybirliğiyle onayladı. Daire, yapılan işlemlerin kanuna uygun olduğunu, suçun ve cezaların doğru belirlendiğini vurgulayarak mahkeme kararında bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.

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Yargıtay’dan çarpıcı karar: Avukata “huzur ve sükunu bozma” suçundan para cezası
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