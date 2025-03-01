Yargıtay’dan çarpıcı karar: Avukata “huzur ve sükunu bozma” suçundan para cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir avukata "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen adli para cezasını hukuka uygun bularak onadı. İstanbul'da görev yapan bir avukat, 2017 yılı içinde 3 aylık bir süreçte, icra takibi ve haciz işlemleri nedeniyle bir kişiye 9 kez mesaj gönderip, 7 kez de telefonla ulaşarak şikayete neden oldu.

HUKUKİ MÜCADELE: AVUKATIN SAVUNMASI BOŞA ÇIKTI

İlgili kişinin şikayeti üzerine avukat hakkında dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukata 2 bin 250 lira adli para cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de bu kararı onayladı. Ancak avukat, bu tür bir durumun yalnızca disiplin soruşturmasına tabi olması gerektiğini ve icra takibinin suç oluşturmadığını savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY'IN KARARI AÇIK: HUKUKA UYGUN

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yapılan yargılamayı ve mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu ve kararı oybirliğiyle onayladı. Daire, yapılan işlemlerin kanuna uygun olduğunu, suçun ve cezaların doğru belirlendiğini vurgulayarak mahkeme kararında bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.