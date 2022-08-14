Yargıtay’dan evlat katili anne ve baba hakkında tartışmalı karar: Kızları sorumsuz davrandı

İstanbul'da 16 yaşındaki kızları Şehriban'ı ve gece evde aldığı erkek arkadaşı Volkan'ı öldüren karı-koca ile ilgili Yargıtay genç kızın anne ve babasına karşı olması gereken sorumluluğuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek cezada indirime gitti. Gaziosmanpaşa'da 2014'te Şehriban Şalk, gece vakti annesi Filiz ve babası Mehmet Şalk uyurken erkek arkadaşı Volkan Taşdemir'i eve aldı. Anne, küçük çocuğuna mama yedirmek için uyandığı sırada Şehriban'ın odasından sesler geldiğini duydu. Şehriban bir süre sonra annesine kapıyı açtı. Sürgülü dolaptan ses duyan anne, dolabı kontrol edince Volkan Taşdemir'i buldu. Öfkeye kapılan karı-koca, Şehriban ile Volkan'ı bıçakla öldürdü. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, eylemin müebbet gerektirdiğini ancak cinayetin Volkan Taşdemir'den kaynaklanan haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddettin etkisi altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 10 yıla düşürdü. Sanıkların öz kızları Şehriban'ı da öldürdüğünü belirten mahkeme, çifte müebbet hapis cezası verdi. Karar temyiz edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Volkan Taşdemir cinayetine ilişkin 10'ar yıl hapis cezalarını onadı. Dairenin kararında, maktul Şehriban'ın anne ve babasına karşı olması gereken sorumluluğuna aykırı davrandığından bahsedildi. Sanıklar hakkında asgari oranda 'haksız tahrik hükümlerinin' uygulanması gerektiği hususunun gözetilmemesinin yasaya aykırı olduğuna yer verilerek, hükümlerin bozulmasına karar verildi. Yargıtay'ın bozma kararına uyan yerel mahkeme, Filiz-Mehmet Şalk'ın cezasında indirime giderek 20'şer yıl hapis cezasına karar verdi. Çifte verilen toplamda 30'ar yıl hapis Yargıtay tarafından da onandı.