Yarıçıplak yürüyen mankene pankart soruşturması

"NE ZAMAN YÜRÜYÜŞ YAPSAM GÖZALTINA ALINIYORUM"

Savcılık, şüpheli Melisa Aydınalp'i adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sorgusunda videodaki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Aydınalp, "Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" dedi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTIYLA SERBEST

Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Melisa Aydınalp'in yurt dışına çıkmama ve haftanın 3 günü imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.