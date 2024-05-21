Yarım kalan hikâyeyi bu kez tamamlayacak

İki yıl önce Almanya'dan Adıyaman'a bisikletle gitme hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıkan ancak yolculuğunu Silivri'de yarıda kesmek zorunda kalan Rojan Paul Gergerli (20), yarım kalan yolculuğunu tamamlayacak. 'Doğa' ve 'hareket' kavramlarına dikkat çekmek amacıyla, Ağustos 2022'de 26 gün süren zorlu yolculuğun ardından Silivri'ye kadar gelen Gergerli, Almanya'daki okuluna dönmek için yolculuğa son vermek durumunda kalmıştı. Gergerli, 26 Mayıs'ta Silivri'de kaldığı noktadan yeniden yola çıkmayı planlıyor. Gergerli, 1 ayda 2 bin 200 kilometre kat ederek Adıyaman'ın Kâhta ilçesine ulaşmayı hedefliyor. Gergerli gezisini Nemrut Dağı'na bisikletle çıkarak tamamlayacak.