Yarısı Bizden Kampanyası’nda ödemeler başladı

İstanbul'da Yarısı Bizden Kampayası'na en çok başvurunun geldiği Bahçelievler'de yapımı devam eden konutlar için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmalara yapılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhit adına açılan hesaba ücretin yüzde 10'unu inşaat devam ederken, yüzde 30'unu kabası bitince, yüzde 30'unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30'u ise iskan aldıktan sonra yatıracak. Şirinevler Mahallesi'nde yapılan inşaatın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bahçelievler Belediyesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Şefi Ferhat Servi, "Katılım sayısı ortalama 27 bindir. Bu 27 bin katılım da yaklaşık 95 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. Vatandaşımız ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Sonraki üçüncü yıl, 1 yıl olmak üzere faizsiz ödeme yapacak. Geri kalan dokuz yılda TEFE TÜFE'nin yarısı oranında faizle birlikte ödemelerini yapacak" bilgisini verdi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede, devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor.